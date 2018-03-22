Допинг-пробы с этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени будут отправлены в Германию

Допинг-пробы биатлонистов с этапа Кубка мира в Тюмени будут направлены в лабораторию в Кельне, сообщает RT.

"Антидопинговое тестирование в Тюмени проводится в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA), все образцы, взятые в ходе этапа, будут отправлены в лабораторию в Кельне" — заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что проведение заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени не противоречит кодексу агентства.