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Допинг-пробы с этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени будут отправлены в Германию
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Допинг-пробы с этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени будут отправлены в Германию 

Газета.Ru 22 марта 2018
Допинг-пробы биатлонистов с этапа Кубка мира в Тюмени будут направлены в лабораторию в Кельне, сообщает RT.
"Антидопинговое тестирование в Тюмени проводится в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового агентства (WADA), все образцы, взятые в ходе этапа, будут отправлены в лабораторию в Кельне" — заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что проведение заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени не противоречит кодексу агентства.
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