Глава IBU в восторге от организации этапа Кубка мира в Тюмени

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает, что бойкот нескольких стран заключительного этапа Кубка мира не помешал российской стороне организовать соревнования в Тюмени на высшем уровне. Слова чиновника приводит ТАСС

"Повлиял ли бойкот? Нет-нет. Все организовано очень-очень хорошо, атмосфера отличная, все идеально", — отметил Бессеберг.

Этап в Тюмени проходит с 22 по 25 марта. Ранее состоялся мужской спринт, победителем которого стал француз Мартен Фуркад. Успех обеспечил ему победу в общем зачете в седьмой раз подряд.