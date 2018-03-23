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Глава IBU в восторге от организации этапа Кубка мира в Тюмени
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Глава IBU в восторге от организации этапа Кубка мира в Тюмени 

Газета.Ru 17 часов назад
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг считает, что бойкот нескольких стран заключительного этапа Кубка мира не помешал российской стороне организовать соревнования в Тюмени на высшем уровне. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Повлиял ли бойкот? Нет-нет. Все организовано очень-очень хорошо, атмосфера отличная, все идеально", — отметил Бессеберг.
Этап в Тюмени проходит с 22 по 25 марта. Ранее состоялся мужской спринт, победителем которого стал француз Мартен Фуркад. Успех обеспечил ему победу в общем зачете в седьмой раз подряд.
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