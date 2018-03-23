Губерниев: «Сердечно поздравляю Мартена Фуркада с победой в Тюмени!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поздравил французского биатлониста Мартена Фуркада, который, победив в спринте в рамках заключительного этапа Кубка мира в Тюмени, гарантировал себе победу в общем зачете.

”Сердечно поздравляю Мартена Фуркада с победой в Тюмени! Досрочная, седьмая подряд виктория в общем зачете Кубка мира! Молодец!” — написал Губерниев в «Инстаграме», выложив совместную фотографию.

Фуркад выиграл большой Хрустальный глобус седьмой раз подряд. Таким образом 29-летний спортсмен установил новый рекорд, опередив норвежца Уле-Эйнара Бьерндалена, в активе которого шесть побед в общем зачете Кубка мира.