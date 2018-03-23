Фуркад победил в Тюмени и заговорил по-русски. Бабиков пустил слезу

А три россиянина финишировали в топ-10 спринтерской гонки.

В Тюмени стартовал многострадальный этап Кубка мира по биатлону, от которого отказались сборные США, Канады, Чехии, Украины и швед Себастьян Самуэльссон . Если бойкотирующие посмотрели трансляцию из Сибири, уверен, они покачали головой, вздохнули или тут же выключили свои гаджеты с картинкой из Тюмени.

Переполненные трибуны, адский шум, скандирования, куча плакатов в поддержку разных биатлонистов — все это сопровождало мужской спринт на «Жемчужине Сибири». Атмосферой, судя по выражениям лиц и улыбкам, остались довольны абсолютно все спортсмены вне зависимости от национальности. А непрекращающийся снежок добавил сказочности происходящему.

Фуркад на подиуме. В 19-й раз подряд в сезоне

А вот в самой гонке нетривиальных сценариев не случилось. Хотелось верить в победу или хотя бы подиум в исполнении россиян. Не взошло. Хотя, если последним выстрелом на «стойке» Александр Логинов попал, то дотянулся бы до тройки. Но таких случаев десятки за сезон. Не попал, а остальное лирика.

Мартен Фуркад победил. Кого-нибудь удивляет? Француз в этом сезоне Кубка мира участвовал в 19 гонках и ни разу не опустился ниже третьего места. Впечатляющая стабильность. Но официально Большой хрустальный глобус он выиграет только в субботу. Теоретические шансы Йоханнес Бе сохраняет. На практике может помочь только колдовство. Сегодняшнюю гонку норвежец завалил. Он промахнулся дважды уже на «лежке». Стартовую группу Бе выбрал неверно. Рассчитывал, что ближе к концу на трассе появится глянец, но этого не произошло. Пришлось месить снег в подъемах. На последнем круге не удалось отыграться в сравнении с куда более медленными лыжниками.

Фуркад был безупречен. Лучший ход, стрельба на ноль. У ближайшего конкурента, соотечественника Симона Дестье , гегемон выиграл 33,2 секунды, у шведа Линдстрема, финишировавшего третьим, — 33,5, у Бе — 1.22,4.

Благодаря победе и финишу Йоханнеса Бе на 13 месте Фуркад еще и Малый хрустальный глобус в спринте отнял у норвежца, опередив того на 2 очка. Еще один болезненный удар по конкуренту. И на подиуме француз искренне радовался, совершил несколько прыжков. Обычно он гораздо спокойнее воспринимает свои победы. Но сегодня в Тюмени он светился от счастья. Фуркад поблагодарил болельщиков и даже заговорил на русском языке в интервью. Он повторил то, что кричали ему фанаты в подъеме: «Молодец, молодец!»

А после этого Мартен пошел получать глобусы. Сегодня ему вручили два (спринт, индивидуальные гонки). Также один достался Йоханнесу Бе, в зачете 20-килоемтровых гонок он финишировал вровень с Фуркадом.

Максим Цветков снова был лучшим из россиян. Идеальная стрельба, ход в меру своих возможностей. На выходе — шестое место и цветочная церемония. Правда, букетов организаторы заготовили ровно шесть, а награждать пришлось семерых. У Кентена Фийона-Майе то же время, что и у Цветкова. Россиянин подарил цветы французу.

В любом случае у Максима, капитана сборной, классная позиция, чтобы бороться за подиум в гонке преследования. В Осло он показал способность проходить пасьют с нулями на рубежах.

Александр Логинов из-за промаха последним выстрелом стал лишь 9-м, при этом опередив Антона Шипулина , отстрелявшегося точно. Гоночная форма у лидера российской команды все хуже и хуже. Он и сам об этом говорит.

«Вчера самочувствие было лучше, показалось, что удалось исправить ситуацию. Но, к сожалению, сегодня не реализовал себя в ходе. Спасает стрельба, но даже она не очень радует, потому что при чистой работе на рубежах надо быть в тройке или минимум в пятёрке. Здорово, что вся команда выступила стабильно, многие в десятке, но хотелось бы немножко эту стабильность приподнять, быть в топ-3 или топ-5».

Дмитрий Малышко прошел гонку без штрафа, но проиграл полторы минуты, став лишь 18-м. Петербуржец в очередной раз посетовал на плохое скольжение лыж. Но, по его словам, виноват он сам, выбрал не ту пару.

Ждали в Тюмени старт многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского . Один промах он допустил, но не попал даже в гонку преследование. Обидное 61-е место. Очевидно, что Малиновского чаще нужно задействовать на Кубке мира. Сейчас его кондиции после множества стартов не имеют ничего общего с оптимальными.

Один промах, и Бабиков не попадает в топ-40 (очковую зону). Юниора Малиновского понять и простить можно. Что делать с Бабиковым… История длится почти весь сезон с мелкими вкраплениями сносных результатов.

Самому Антону все это не по барабану, он переживает, копается в себе, критикует тренеров. Сегодня, давая интервью, уфимец пустил слезу.

«Думаю, пропущу гонку преследования. У меня нет сил бороться. Если попаду в масс-старт, то, возможно, пробегу. Если не попаду — ничего страшного, будем работать дальше. У меня папа и два брата ночью приехали в Тюмень из Уфы на Hyundai Getz, остановились в хостеле. А я бегу так плохо… Я счастлив, что могу выступать дома, что рядом родные, что здесь такая обстановка. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то что я нахожусь в такой форме».