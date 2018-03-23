Фуркад: «Не могу думать об ОИ в Пекине. У меня достаточно мотивации на следующие 2 сезона»

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что пока не думает об участии в Олимпийских играх 2022 года. Биатлонист.

«Я пока не могу думать об Олимпийских играх в Пекине. Пока что у меня есть достаточно мотивации на следующие два сезона. Потому что я не уверен, что могу сохранить тот же уровень мотивации на все четыре года. Через два года я поговорю с моей семьей, с тренерами. Двери пока не закрываю, нельзя утверждать, что не поеду в Пекин. Просто на данный момент сложно заглядывать так далеко», — рассказал Фуркад.

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