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Бьорндален: «Единственный шанс Йоханнеса Бе на победу в общем зачете Кубка мира — болезнь Фуркада»
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Бьорндален: «Единственный шанс Йоханнеса Бе на победу в общем зачете Кубка мира — болезнь Фуркада» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказал свое мнение о том, чем закончится борьба Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада в общем зачете Кубка мира. Бьорндален считает, что судьба Большого хрустального глобуса уже решена, и Бе не сможет помешать Фуркаду одержать итоговую победу.
На заключительном этапе Кубка мира сезона в Тюмени пройдут три гонки — спринт, гонка преследования и масс-старт. Перед началом этапа Фуркад опережает Бе на 49 очков. «Судьба Большого хрустального глобуса уже решена. Мартен одержит свою седьмую победу подряд. Он стабильный стрелок и демонстрирует хороший ход ногами. Он выступает на этом уровне много лет. Седьмой кубок мира подряд — впечатляющее достижение.
Только болезнь Фуркада может помешать стать победителем. Это единственный шанс Йоханнеса», — приводит слова Бьорндалена Yle.
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