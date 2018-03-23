Представитель IBU дал гарантию, что результаты допинг-проб из Тюмени будут корректными 

Медицинский офицер Международного союза биатлонистов (IBU) Донателла Далфолло поведала, как будут исследоваться допинг-пробы спортсменов на этапе Кубка мира в Тюмени. «Пробы мочи и крови из Тюмени перевозятся в одно из европейских антидопинговых агентств, аккредитованных WADA. Да, я могу гарантировать, что результаты анализа проб будут корректными», — приводит слова Далфолло «Чемпионат».
Она отметила, что данная процедура ничем не отличается от того, как это происходит на других соревнованиях.
Все допинг-пробы будут перевезены для изучения в лабораторию в немецком Кёльне.
Ранее сообщалось, что французский биатлонист Фуркад седьмой раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира.