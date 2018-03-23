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Биатлонистка Услугина: «В Тюмени очень нелегкая трасса, придется поработать»
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Биатлонистка Услугина: «В Тюмени очень нелегкая трасса, придется поработать» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Российская биатлонистка Ирина Услугина считает, что на Кубке мира в Тюмени результаты могут оказаться очень непредсказуемыми из-за погодных условий. Услугина также отметила, что в Тюмени очень непростая трасса.
«Волнительно, не думала, что поеду в Тюмень. Буду рада выступать здесь. Самочувствие улучшилось. Надеюсь все пройдет замечательно. Месяц назад мы бежали на Кубке России в точно такую же погоду, и результаты были непредсказуемы. Так что сегодня могут вылезти темные лошадки. Здесь совсем нелегкая трасса, придется поработать», — приводит слова Услугину.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
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