Губерниев спел песню «Беспечный ангел»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев спел песню «Беспечный ангел» группы «Ария».

С 20 по 25 марта в Тюмени проходит этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 24 марта, состоятся гонки преследования, а в воскресенье — масс-старты.