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Губерниев спел песню «Беспечный ангел»
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Губерниев спел песню «Беспечный ангел» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев спел песню «Беспечный ангел» группы «Ария».
С 20 по 25 марта в Тюмени проходит этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 24 марта, состоятся гонки преследования, а в воскресенье — масс-старты.
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