Букмекеры оценили шансы российских биатлонистов выиграть пасьют в Тюмени

Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования на 12,5 км в Тюмени, которая состоится 24 марта. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.