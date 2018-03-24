Букмекеры оценили шансы российских биатлонистов выиграть пасьют в Тюмени 

Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования на 12,5 км в Тюмени, которая состоится 24 марта. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.
Аналитики считают главным фаворитом Мартена Фуркада. Коэффициент на его победу — 1.15, на попадание в топ-3 — 1.05. Следом идёт Эрик Лессер (коэффициент на его победу 15.0). Замыкают тройку россиянин Максим Цветков и Арнд Пайффер (по 17.00).
Ниже оценены шансы Фредрика Линдстрёма (21.0), Андрея Расторгуева и Йоханнеса Бё (по 41.0).
Поставить на россиян Александра Логинова или Антона Шипулина можно за 41.0.