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Эксперты: Домрачева выиграет пасьют в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет
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Эксперты: Домрачева выиграет пасьют в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворитов женской гонки преследования на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Гонка начнётся 24 марта в 17:00 по московскому времени.
Аналитики считают фаворитом Дарью Домрачеву из Беларуси, коэффициент на её победу — 1.85. Второй в списке возможных триумфаторов значится Кайса Мякяряйнен из Финляндии (2.45 — на победу). Замыкает тройку главных претендентов немка Лаура Дальмайер. Коэффициент на её успех — 11.00, на место в топ-3 — 2.75.
Специалисты не верят в высокие результаты российских спортсменок. Поставить на то, что Екатерина Юрлова-Перхт или Дарья Виролайнен финиширует в топ-3, можно за 21.00, а в топ-5 — за 6.00.
Тотал отрыва победительницы от ближайшей преследовательницы установлен на отметке 9,9 секунды (ТМ — 2.70, ТБ — 1.40).
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Биатлон. Кубок мира-2017/18. 9-й этап. Хольменколлен. Трансляция 22 марта Домрачева выиграла спринт на финальном этапе Кубка мира в Тюмени Видеообзор женской гонки преследования на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене
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