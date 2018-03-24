Эксперты: Домрачева выиграет пасьют в Тюмени, россиянок в топ-5 не будет

Букмекеры назвали фаворитов женской гонки преследования на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Гонка начнётся 24 марта в 17:00 по московскому времени. Аналитики считают фаворитом Дарью Домрачеву из Беларуси, коэффициент на её победу — 1.85. Второй в списке возможных триумфаторов значится Кайса Мякяряйнен из Финляндии (2.45 — на победу). Замыкает тройку главных претендентов немка Лаура Дальмайер . Коэффициент на её успех — 11.00, на место в топ-3 — 2.75. Специалисты не верят в высокие результаты российских спортсменок. Поставить на то, что Екатерина Юрлова-Перхт или Дарья Виролайнен финиширует в топ-3, можно за 21.00, а в топ-5 — за 6.00. Тотал отрыва победительницы от ближайшей преследовательницы установлен на отметке 9,9 секунды (ТМ — 2.70, ТБ — 1.40).