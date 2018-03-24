Сергей Коновалов: «Кайшева великолепно проводит сезон»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов похвалил Ульяну Кайшеву за удачно проведенный сезон. В нынешнем сезоне биатлонистка выиграла шесть гонок на Кубке IBU. В личных гонках на Кубке мира ее лучшими результатами стали восьмые места в спринте и гонке преследования на этапе в Холменколлене.

— Ульяна Кайшева великолепно проводит сезон. Раньше за ней замечали такие моменты, что она на одной гонке могла выступить очень хорошо, а потом частично провалиться. Сейчас у нее появляются завидная стабильность и постоянство. Притом она говорит, что это тяжело и непросто. Но она поняла, на каком уровне выступают другие спортсмены. Я думаю, что для нее это огромный опыт, и с этим багажом она сможет увереннее смотреть в будущее.

— Можно ли говорить, что Кайшева в следующем сезоне чуть ли не лидером сборной России может быть?

— Немного рано и не нужно. Молодой спортсменке такие разговоры будут мешать. Я считаю, что не нужно кого-то выделять. Просто нужно ровно относиться ко всей команде. Я думаю, они сами определятся и будут видеть, как идут по сезону. И лишний раз напоминать об этом не стоит.