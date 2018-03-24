Ещё
Сергей Коновалов: «Кайшева великолепно проводит сезон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Коновалов: «Кайшева великолепно проводит сезон» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов похвалил Ульяну Кайшеву за удачно проведенный сезон. В нынешнем сезоне биатлонистка выиграла шесть гонок на Кубке IBU. В личных гонках на Кубке мира ее лучшими результатами стали восьмые места в спринте и гонке преследования на этапе в Холменколлене.
— Ульяна Кайшева великолепно проводит сезон. Раньше за ней замечали такие моменты, что она на одной гонке могла выступить очень хорошо, а потом частично провалиться. Сейчас у нее появляются завидная стабильность и постоянство. Притом она говорит, что это тяжело и непросто. Но она поняла, на каком уровне выступают другие спортсмены. Я думаю, что для нее это огромный опыт, и с этим багажом она сможет увереннее смотреть в будущее.
— Можно ли говорить, что Кайшева в следующем сезоне чуть ли не лидером сборной России может быть?
— Немного рано и не нужно. Молодой спортсменке такие разговоры будут мешать. Я считаю, что не нужно кого-то выделять. Просто нужно ровно относиться ко всей команде. Я думаю, они сами определятся и будут видеть, как идут по сезону. И лишний раз напоминать об этом не стоит.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шипулин "мучает" соперников: биатлонисты пытаются прочитать слова на кириллице Игорь Малиновский: "Не ожидал, что получу возможность выступить на этапе Кубка мира, постараюсь оправдать ожидания тренеров" Домрачева выиграла спринт в Тюмени, россиянок нет в топ-10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву49
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой95
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ98
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ79
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение