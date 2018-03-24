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Гамза: думаю, что Коукалова не будет выступать в новом сезоне
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Гамза: думаю, что Коукалова не будет выступать в новом сезоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Президент федерации биатлона Чехии Иржи Гамза рассказал о планах биатлонистки Габриэлы Коукаловой.
«Габриэла отдыхает до мая, мы созваниваемся и списываемся с ней каждые две недели. Ситуация не новая.
Думаю, что Габриэле надо восстановиться физически и психологически. Я думаю, что она хочет забыть о биатлоне, нет смысла бороться с собой.
Посмотрим, что случится в следующие два-три месяца, когда мы договорились встретиться. Не исключаю, что Габриэла пропустит следующий сезон, как не исключаю и возвращения.
Все варианты возможны, но если честно, не думаю, что она будет выступать в новом сезоне", — приводит слова Гамзы Český Rozhlas.
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