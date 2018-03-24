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Домрачева: наверное, Бьорндален не рассматривает себя на посту главы IBU
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Домрачева: наверное, Бьорндален не рассматривает себя на посту главы IBU 

RT на русском 1 час назад
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андреса Бессеберга о том, что её муж, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален может стать его преемником на посту руководителя организации. «Наверное, Уле не рассматривает себя на этом посту. Сегодня он действующий спортсмен, все будет зависеть от того, какие он для себя примет решения после окончания сезона», — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».
Она отметила, что определится со своим будущим в конце сезона.
«Я сейчас об этом не думаю. Важно сейчас собрать все оставшиеся силы, которые под конец сезона имеются. Нужно использовать все свои силы на гонке, а не на обдумывание дальнейших планов. Подумаем после окончания сезона», — добавила спорстменка.
Ранее Бессеберг высказал мнение, что Бьорндален может стать его преемником на посту главы IBU
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