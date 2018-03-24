Васильев: то, что показал сегодня Фуркад, — это что-то невероятное

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о победе француза Мартена Фуркада в гонке преследования на Кубке мира в Тюмени.

«То, что показал сегодня Фуркад, — это что-то невероятное. В самую трудную, ветреную погоду умудряется всего один раз промазать. Цветков, кстати, тоже всего один промах допустил.

Отношу промахи к общей подготовке, точнее неготовности наших спортсменов. Стрельба — это на 50 процентов психология. И если спортсмен чувствует себя неуверенно, очень сложно собрать стрельбу.

Я говорил с одним из вице-президентов IBU. Он его спросил: «Фуркад, ты с какой планеты прилетел?» Мартен ответил: «Из Франции». Это мало что объясняет, но такие люди редко рождаются в любом виде спорта.

Когда он настолько раскрепощён и уверен, что он сильнее всех, ему стрельба даётся легче, чем другим. Хотя все умеют стрелять на тренировках.