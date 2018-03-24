Цветков: приходилось выкладываться, лыжи работали очень плохо

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Тюмени (9-е место).

«Я был седьмым, но здесь такой финиш, что всё решает спуск. Очень сильно решают лыжи. Я понимал, что меня просто могут накатить, я пытался убежать, но мне отрыва не хватило, потому что лыжи работали очень плохо.

Сегодня погодные условия тяжелые, поддувал ветерок. Мне было сложно справиться со стрельбой, потому что с первого круга приходилось на максимум выкладываться на трассе, лыжи работали очень плохо.

Когда они работают отлично, можешь просто в своём темпе идти. А здесь приходилось тянуться за соперниками, много сил отдавать. И уже сложно было отработать отлично она рубеже», — сказал Цветкова.

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