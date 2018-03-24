На финишной прямой Мякяряйнен, по-прежнему ведущая с представительницей Словакии Анастасией Кузьминой борьбу за Кубок мира, обошла француженку Анаис Бескон.
Фуркад выиграл гонку преследования в Тюмени, Цветков — девятый
Третьей сегодня стала семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер. Кузьмина финишировала шестой.
Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен (7-е место), Ирина Услугина оказалась девятой.
25 марта сезон-2017/18 завершится мужской и женской гонками с общего старта.