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Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Тюмени, Виролайнен — седьмая
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Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Тюмени, Виролайнен — седьмая 

Советский спорт 2 часа назад
На финишной прямой Мякяряйнен, по-прежнему ведущая с представительницей Словакии Анастасией Кузьминой борьбу за Кубок мира, обошла француженку Анаис Бескон.
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Третьей сегодня стала семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер. Кузьмина финишировала шестой.
Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен (7-е место), Ирина Услугина оказалась девятой.
25 марта сезон-2017/18 завершится мужской и женской гонками с общего старта.
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