Якушев считает, что Майгуров достойно представляет российский биатлон

Губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев сказал, что не намерен претендовать на должность главы федерации, и оценил работу Виктора Майгурова

— Давайте дождемся 18 мая и отчетно-выборной конференции, — сказал Якушев. — Сам я не пойду на выборы, так как по закону не могу совмещать пост губернатора и главы спортивной федерации.

— А что думаете о Викторе Майгурове?