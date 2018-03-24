Якушев считает, что Майгуров достойно представляет российский биатлон 

Губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев сказал, что не намерен претендовать на должность главы федерации, и оценил работу Виктора Майгурова.
— Давайте дождемся 18 мая и отчетно-выборной конференции, — сказал Якушев. — Сам я не пойду на выборы, так как по закону не могу совмещать пост губернатора и главы спортивной федерации.
— А что думаете о Викторе Майгурове?
— Виктор — человек, который достаточно хорошо знает наш биатлон и достойно представляет страну в IBU как первый вице-президент. В биатлоне он точно фигура не случайная, скажу так (Антон БАБОШИН)