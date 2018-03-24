Знаменитый болельщик биатлона из Германии Штарке поддержал Шипулина

Самый колоритный и известный болельщик биатлона из Германии Норберт Штарке выступил с поддержкой в адрес российского биатлониста Антона Шипулина , не получившего приглашение на Олимпийские игры 2018 года.

«Для меня лично Антон отличный и чистый спортсмен. Очень неправильно и обидно, что его не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан. Так как спортсмены, использующие допинг в своей подготовке, сразу же затеряются после Игр в плане результата. Я считаю Антона замечательным атлетом и человеком», — цитирует Штарке.