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Знаменитый болельщик биатлона из Германии Штарке поддержал Шипулина
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Знаменитый болельщик биатлона из Германии Штарке поддержал Шипулина 

SPORT24.ru 2 часа назад
Самый колоритный и известный болельщик биатлона из Германии Норберт Штарке выступил с поддержкой в адрес российского биатлониста Антона Шипулина, не получившего приглашение на Олимпийские игры 2018 года.
«Для меня лично Антон отличный и чистый спортсмен. Очень неправильно и обидно, что его не пустили на Олимпиаду в Пхенчхан. Так как спортсмены, использующие допинг в своей подготовке, сразу же затеряются после Игр в плане результата. Я считаю Антона замечательным атлетом и человеком», — цитирует Штарке.
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