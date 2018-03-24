Мякяряйнен выиграла гонку преследования на КМ

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен победила в гонке преследования на 10 км на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.
Мякяряйнен, допустив два промаха, финишировала первой со временем 30 минут 52,7 секунд. Второе место заняла француженка Анаис Бескон (+0,2 секунды; 1 промах), третье — немка Лаура Дальмайер (+17,5; 1). Лидер общего зачета в пасьюте Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, пришла на финиш шестой (59,9; 4 промаха).
Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, занявшая 7-е место (+1:05,6; 2), Ирина Услугина финишировала 9-й (+1:09,5; 0).