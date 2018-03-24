Мякяряйнен выиграла гонку преследования на КМ

Биатлонистка Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени

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Биатлонистка Домрачева выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Холменколлене

Бессеберг: оргкомитет этапа биатлонного Кубка мира в Тюмени сработал на все 100%

Биатлонистка Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Тюмени