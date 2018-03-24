Итальянец Хофер: я всегда счастлив быть в России

Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился эмоциями после своего выступления в гонке преследования на 10 км на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени.

"Это для меня третий подиум в России. Я всегда рад возвращаться в Россию, мои воспоминания всегда позитивные. Мне очень нравится российская публика, это в хорошем смысле слова сумасшествие. Болельщики поддерживают всех спортсменов. Моё мнение, что россияне и итальянцы — очень хорошие друзья. Я всегда счастлив быть в России", — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Хофер завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.