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Итальянец Хофер: я всегда счастлив быть в России
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Итальянец Хофер: я всегда счастлив быть в России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился эмоциями после своего выступления в гонке преследования на 10 км на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени.
"Это для меня третий подиум в России. Я всегда рад возвращаться в Россию, мои воспоминания всегда позитивные. Мне очень нравится российская публика, это в хорошем смысле слова сумасшествие. Болельщики поддерживают всех спортсменов. Моё мнение, что россияне и итальянцы — очень хорошие друзья. Я всегда счастлив быть в России", — цитирует спортсмена «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что Хофер завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.
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