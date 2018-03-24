Итальянский биатлонист назвал российских болельщиков сумасшедшими в хорошем смысле слова 

Итальянец Лукас Хофер поделился впечатлениями от российских болельщиков, посещающих соревнования заключительного этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. «Это для меня третий подиум в России. Я всегда рад возвращаться в Россию, мои воспоминания всегда позитивные. Мне очень нравится российская публика, это в хорошем смысле слова сумасшествие. Болельщики поддерживают всех спортсменов. Моё мнение, что россияне и итальянцы — очень хорошие друзья. Я всегда счастлив быть в России», — приводит слова Хофера РИА Новости.
Ранее глава IBU высоко оценил подготовку Тюмени к проведению этапа КМ по биатлону.