Итальянский биатлонист назвал российских болельщиков сумасшедшими в хорошем смысле слова

Ранее глава IBU высоко оценил подготовку Тюмени к проведению этапа КМ по биатлону.

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