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Услугина: сегодня я накатывала всех соперников, я очень довольна
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Услугина: сегодня я накатывала всех соперников, я очень довольна 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ирина Услугина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Отстреляв без ошибок, Услугина поднялась с 22-го места в спринте на девятое после пасьюта.
«Первые четыре нуля за этот сезон. Непростые погодные условия, особенно на «лёжке». Пристрелка была необычная, ветер гулял туда-сюда, но всё-таки получилось справиться. Лыжи были прекрасные по сравнению со вчерашним днём, сегодня я накатывала всех соперников, с которыми ехала, я очень довольна.
На стрельбе переходилось пережидать ветер. Пару выстрелов пришлось вынести, получилась очень долгая стойка, но штрафной круг я бы всё равно ехала дольше», — сказала Услугина.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
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