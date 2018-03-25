Антон Шипулин побежит в финале тюменского этапа Кубка мира по биатлону

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На этот раз без медали: тюменский биатлонист Антон Шипулин провалил спринт на этапе Кубка мира

Болеем за наших: на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени выступят Шипулин, Гараничев, Логинов, Сливко и Услугина

Представители международного союза биатлонистов: оргкомитет этапа Кубка мира в Тюмени справился на 10 с плюсом