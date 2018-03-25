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Антон Шипулин побежит в финале тюменского этапа Кубка мира по биатлону
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Антон Шипулин побежит в финале тюменского этапа Кубка мира по биатлону 

72.ru 32 минуты назад
Фото: 72.ru
Тюменец Антон Шипулин сегодня, 25 марта, в 17 часов примет участие в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в «Жемчужине Сибири». Пока в Тюмени именитому спортсмену не удалось завоевать медалей. Вместе с Шипулиным побегут Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. Ранее биатлонист выразил недовольство своей скоростью и результатами предыдущих гонок. — В конце сезона появляется стабильность в стрельбе. Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остаётся добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Лёгкости у меня нет, но терпеть я могу, но не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца, — передаёт его слова Союз биатлонистов России. Антон Шипулин в начале марта выступал на этапе Кубка мира в Норвегии. Он там взял одну бронзовую медаль. Это был первый провал тюменца после успешного выступления в Финляндии, где он завоевал золото. Эксперты связывают неудачи Шипулина с его усталостью. Также на него сильно повлиял недопуск к Олимпиаде в Южной Корее. Сегодня в Тюмени завершатся соревнования этапа Кубка мира по биатлону. Ранее 72.ru посчитали затраты на проведение состязаний в областной столице. В общей сложности нам удалось найти 40 контрактов на сайте Госзакупок. Их общая стоимость превышает 96 миллионов рублей.
72.ru: последние новости
На этот раз без медали: тюменский биатлонист Антон Шипулин провалил спринт на этапе Кубка мира Болеем за наших: на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени выступят Шипулин, Гараничев, Логинов, Сливко и Услугина Представители международного союза биатлонистов: оргкомитет этапа Кубка мира в Тюмени справился на 10 с плюсом
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