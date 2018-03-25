Малышко: сбивает, когда весь стадион более за Йоханнеса и кричит ему

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал об отличиях гонок на этапах Кубка мира от других соревнований.

«Я всегда говорил, что именно пасьюты и масс-старты мне очень нравятся. И они у меня неплохо получались. Но сейчас, попав на Кубок мира, я считаю, что второй пасьют я пробежал довольно-таки неудачно. А спринты у меня более-менее получились. Не знаю, с чем это связано. Может с тем, что отвык от таких гонок.

Когда я выступал на Кубке IBU и Кубке России, там тишина полнейшая на стадионе и на трассе. И когда я попал в Осло на пасьют, опять нужно было всё заново вспоминать, как не отвлекаться, когда болеют за того же Йоханнеса и кричат ему. Тебе в этот ритм нужно стрелять по-своему, это сильно сбивает. И когда ты к этому не готов, будешь ошибаться. Но я думаю, что сегодня всё будет по-другому", — сказал Малышко.

Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».