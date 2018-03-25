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Е. Устюгов: возвращаться в биатлон не хочется, тренировать тоже не собираюсь
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Е. Устюгов: возвращаться в биатлон не хочется, тренировать тоже не собираюсь 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов рассказал, что не собирается возобновлять карьеру.
«4 года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования. Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика. Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать. Тренерской деятельностью я не собираюсь заниматься. Я не педагог и никогда не стремился им быть, я не хочу им быть. Хороший спортсмен не всегда хороший тренер, это все знают. Я знаю только как натренировать свой организм.
Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, семья. Во-вторых, я просто устал от разъездов и тренировок. И домашняя Олимпиада высосала последнюю энергию, которая была. Тут я пока ни с кем не успел пообщаться, но все рады видеть. Мы старались жить командой, мы жили большой, дружной, спортивной семьей. Вне зависимости от возраста и статуса", — сказал Устюгов.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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