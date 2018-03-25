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Хованцев готов вернуться в тренерский штаб сборной России по биатлону
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Хованцев готов вернуться в тренерский штаб сборной России по биатлону 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев готов вернуться в национальную команду, если подобное предложение поступит от Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС.
"Сам я ничего не буду говорить, потому что я тренер с большим стажем. Если новое руководство сочтет необходимым привлечь меня и поступит предложение, то я его рассмотрю", — заявил Хованцев.
Тренер добавил, что рано делать предположения.
"Но сейчас сложно говорить. Все будет зависеть от того, какое руководство придет, какая роль будет отведена старшим тренерам, главному тренеру"
Ранее российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в итоговом зачете гонок преследования.
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