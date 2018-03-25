Хованцев готов вернуться в тренерский штаб сборной России по биатлону

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев готов вернуться в национальную команду, если подобное предложение поступит от Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает ТАСС.

"Сам я ничего не буду говорить, потому что я тренер с большим стажем. Если новое руководство сочтет необходимым привлечь меня и поступит предложение, то я его рассмотрю", — заявил Хованцев.

Тренер добавил, что рано делать предположения.

"Но сейчас сложно говорить. Все будет зависеть от того, какое руководство придет, какая роль будет отведена старшим тренерам, главному тренеру"