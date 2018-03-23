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Мартен Фуркад — о допинг-контроле в Тюмени: «Моя моча не боится летать в самолетах»
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Мартен Фуркад — о допинг-контроле в Тюмени: «Моя моча не боится летать в самолетах» 

Спорт-Экспресс 23 марта 2018
Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что не беспокоится за свои допинг-пробы на этапе Кубка мира в Тюмени. Из-за санкций в отношении Российского антидопингового агентства анализы будут отправлены в европейские лаборатории.
— Я верю людям. Не думаю, что кто-нибудь будет манипулировать с моими допинг-пробами, — приводит NRK слова Фуркада. — И те, кто сюда не приехал, не боялись этого. Они просто показали, что ведут борьбу с допингом. Моя моча не боится летать на самолетах.
Напомним, этап в Тюмени бойкотируют сборные США, Канады, Чехии и Украины.
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