Мартен Фуркад — о допинг-контроле в Тюмени: «Моя моча не боится летать в самолетах»

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что не беспокоится за свои допинг-пробы на этапе Кубка мира в Тюмени. Из-за санкций в отношении Российского антидопингового агентства анализы будут отправлены в европейские лаборатории.

— Я верю людям. Не думаю, что кто-нибудь будет манипулировать с моими допинг-пробами, — приводит NRK слова Фуркада. — И те, кто сюда не приехал, не боялись этого. Они просто показали, что ведут борьбу с допингом. Моя моча не боится летать на самолетах.

Напомним, этап в Тюмени бойкотируют сборные США, Канады, Чехии и Украины.