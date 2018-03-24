Кубок мира по биатлону-2017/18. Мужской пасьют. Результаты, место Шипулина

Осталось совсем немного: не провалиться в последней гонке. И здравствуй, биатлонист, которого ещё не знала ни Россия, ни Советский Союз.

Только ради этого стоило терпеть

Женская сборная России — с шестой квотой. Ура, трубят фанфары и в воздух чепчики взлетают. Задача на сезон выполнена, и даже нет смысла кивать на украинский бойкот, ведь мы ещё и Норвегию опередили. Мы круче, то есть, Норвегии. Как изящно звучит, а?

Теперь лишь Антону Шипулину нужно было сохранить своё третье место в общем зачёте Кубка мира. Сохранить, и стать первым в советско-российской истории биатлона, кому четыре года подряд удавалось быть в тройке лучших. Только ради этого стоило проводить этот сезон и по его ходу терпеть различного вида боль и унижение. Ведь правда?

Всё те же 17 секунд

Помешать Шипулину мог только немец Пайффер, уступавший 34 очка. В спринте он сумел опередить россиянина, но лишь на пару мест. По сути, эти три очка ничего не меняли, и Пайфферу нужно было обязательно выиграть сегодня много. Ну или Антону проиграть, это уж кто с какой стороны смотрит. Но именно много, потому что несколько мест почти ничего не решали.

На старте немца и россиянина разделяли 17 секунд. К подходу на стрельбище ничего не изменилось: Антон по-прежнему отставал ровно на эти же секунды и имел возможность видеть, как немец промахнулся последним выстрелом. Правда, ошибка соперника Шипулину не дала вообще ничего: россиянин сам промахнулся первым выстрелом. И на выходе с рубежа это снова были те же самые 17 секунд.

Стрелять чисто. Обязательно

Из всех семи россиян лишь Логинов и Бабиков смогли пройти первую «лёжку» чисто, остальные — Гараничев, Малышко, Цветков, Пащенко — синхронно допустили по одному промаху. Точная стрельба позволила Логинову оказаться всего лишь в пяти секундах от третьего места немца Лессера, да и до второй позиции шведа Линдстрема было сравнительно недалеко. Естественно, немца Логинов легко догнал ещё до огневого рубежа, но там промахнулся и сразу откатился на десятое место, пропустив вперёд себя ещё и Цветкова. Похоже, о медалях можно было не мечтать. Шипулин держался за Пайффером. В том смысле, что почти не проигрывал ему по скорости, но проиграл на рубеже: один промах против чистой стрельбы немца. И сразу — восемь позиций от главного соперника. Пока это было не так много, ведь немец был седьмым. Но Шипулин продолжал отставать и к отсечке 6,5 км уступал уже 10 мест. Антону нужно было стрелять чисто. Обязательно.

Конечно, это Фуркад

Тем более, Пайффер снова допустил промах последним выстрелом. Это был шанс для Шипулина, и он его использовал. Пять точных выстрелов и снова всего 16 секунд от Пайффера. И всего пять мест. Терпеть, да. Опять терпеть. Ну и давайте вспомним про лидера этой гонки. Он не менялся с самого старта, чисто прошёл три рубежа и неуклонно наращивал своё преимущество над ближайшим преследователем. Конечно это Мартен Фуркад. После третьей стрельбы он вёз Хоферу 71 секунд, кому хочется считать, сколько раз он мог промазать на второй «стойке» — пожалуйста. Можно потратить время на это безнадёжное дело.

Решение переносится на завтра

Мартен порадовал болельщиков «хайповым» промахом первым выстрелом, спокойно прокатил штрафной круг и поехал побеждать с флагом, стягом, знаменем и всем, чем угодно. Серебро «настрелял» себе Йоханнес Бё , бронзу, судя по всем, забронировал себе Хофер. Так что с медалями всё было ясно уже на стрельбище.

То, что оставалось узнать — отставание Шипулина от Пайффера. А оно после промаха россиянина снова увеличилось. Не на много — на десяток секунд и одно место. Всё шло к тому, что Антон не оформит третье место прямо сегодня, но сделает шансы соперника практически нулевыми.

Что же будет в масс-старте?

В итоге Пайффер финишировал шестым, Шипулин — 14-м. Это означало, что немец получает 38 очков, а россиянин — 27 и вроде бы отыгрывал 11 баллов. Но это означало так же и другое. У Шипулина уже точно вычиталась одна его нулевая гонка, тогда как Пайффер гарантировано терял 12 очков за 29-е место в индивидуальной гонке на первом этапе (это его худший результат в сезоне). Так что общий отрыв Антона от Арнда теперь составлял не 34, а 35 очков. И теперь Пайфферу в завтрашнем масс-старте нужно будет отыгрывать именно эти очки. Причём сам он, про хорошем выступлении, потеряет 13 очков (вторая худшая гонка сезона), а Шипулин в любом случае не потеряет ничего, его вторая худшая гонка — на 13 очков. Так что немцу в любом случае нужно будет завтра входить в тройку. Только этот результат оставит ему шансы на третье место в общем зачёте КМ. И только если Шипулин провалится.