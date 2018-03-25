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Победа Цветкова — в видеообзоре масс-старта на 15 км на этапе КМ в Тюмени
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Победа Цветкова — в видеообзоре масс-старта на 15 км на этапе КМ в Тюмени 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Представляем видеообзор мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Впервые в карьере личную гонку на этапах Кубка мира выиграл 26-летний россиянин Максим Цветков. Ранее капитан сборной России побеждал только в эстафетах. Для России это золото стало вторым в личных гонках за сезон. Первую победу одержал Антон Шипулин на этапе в Контиолахти.
Второе место в заключительной гонке сезона занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.
Александр Логинов боролся за победу до последнего огневого рубежа, после которого убежал сразу на два штрафных круга. С тремя промахами Логинов уступил безупречно стрелявшему Цветкову 48,7 секунды, став 14-м.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media»
Чемпионат.com: последние новости
М. Фуркад: Шипулин чувствует, что мы его предали, когда не встали на защиту Юрлова-Перхт — о продолжении карьеры: буду думать, решение ещё не принято Услугина: сегодня я накатывала всех соперников, я очень довольна
 Ещё 58 источников 
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