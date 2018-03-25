Представляем видеообзор мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Впервые в карьере личную гонку на этапах Кубка мира выиграл 26-летний россиянин Максим Цветков. Ранее капитан сборной России побеждал только в эстафетах. Для России это золото стало вторым в личных гонках за сезон. Первую победу одержал Антон Шипулин на этапе в Контиолахти.
Второе место в заключительной гонке сезона занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, а замкнул тройку призёров его соотечественник Йоханнес Бё.
Александр Логинов боролся за победу до последнего огневого рубежа, после которого убежал сразу на два штрафных круга. С тремя промахами Логинов уступил безупречно стрелявшему Цветкову 48,7 секунды, став 14-м.
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