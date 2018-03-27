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В Госдуме обрадовались победе биатлониста Цветкова в масс-старте
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В Госдуме обрадовались победе биатлониста Цветкова в масс-старте 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился впечатлениями от победы российского биатлониста Максима Цветкова в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.
"Я когда смотрел гонку, сложилось чувство, что лидеры — Мартен Фуркад и Йоханнес Бё, — уже подзагружены, подустали. Цветков проявил характер и хладнокровие и отработал на максимуме финишный круг, что дало ему возможность победить. Я очень за него рад и надеюсь, что у наших ребят будут победы и на следующий год", — цитирует Чепикова НСН.
Ранее сообщалось, что Цветков занял первое место в гонке масс-старта.
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