Андерс Бессеберг: «Этап в Тюмени организован идеально»

Глава IBU Андерс Бессеберг в общении с журналистами отметил идеальную организацию этапа Кубка мира в Тюмени, оценил шансы города принять первенство планеты и отверг предположения о том, что некоторые спортсмены приехали в Россию не по своей воле.

— Прежде всего, хотел бы поздравить губернатора Тюменской области и оргкомитет с проведением прекрасного последнего этапа Кубка мира, — сказал Бессеберг. — Он на сто процентов идеален, начиная с организации чартерного перелета спортсменов из Осло и заканчивая сегодняшними гонками. Стадион в Тюмени называется «Жемчужина Сибири», и это действительно жемчужина. Несомненно, это одна из лучших биатлонных арен в мире. Думаю все вы, как и я, видели, какая прекрасная здесь атмосфера на трибунах. Огромное число болельщиков, которые поддерживают всех спортсменов до самого финиша — как на трассе, так и на стрельбе.

— Сейчас не самое простое время для российского спорта. Как это влияет на происходящее в биатлоне?

— Ясно, что спорт отражает все, что происходит в мире, и биатлон не исключение. В такое время очень важно, чтобы мы менялись, садились за стол переговоров и находили верное решение.

— Американец Лоуэлл Бэйли написал в интернете, что IBU давит на спортсменов, чтобы они приехали в Тюмень. Это правда?

— Мы никого не принуждаем выступать в Тюмени или где-либо еще. Каждый спортсмен сам принимает решение, ехать ему на Кубок мира или нет. У нас был лишь один официальный отказ, и это не секрет — от сборной Канады. Федерация уведомила нас, что их спортсмены не приедут в Тюмень — и поэтому их здесь нет. А давлением на атлетов IBU никогда не занимается.

— Оцените перспективы Тюмени принять чемпионат мира?