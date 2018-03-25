Ещё
Биатлонист Шипулин назвал нынешний сезон самым тяжелым за последние четыре года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонист Шипулин назвал нынешний сезон самым тяжелым за последние четыре года 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Завершающийся биатлонный сезон для олимпийского чемпиона Сочи россиянина Антона Шипулина стал самым сложным за последние четыре года. Об этом он рассказал журналистам после окончания масс-старта на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Тюмени.
Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира. В активе 30-летнего спортсмена 697 очков. Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад (1116), второе место у норвежца Йоханнеса Бё (1027).
"Этот сезон был самым сложным за последнее четырехлетие. Я не помню, чтобы в последние годы мне было так тяжело и физически, и психологически. Сейчас все это закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, я благодарю всех, кто болел и переживал за меня", — сказал Шипулин.
В последней международной гонке сезона биатлонист занял 16-е место.
"Последние две недели я не получаю удовольствия [от гонок], а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в общем зачете. Именно такую цель мы ставили вместе с тренером после того, как не поехали на Олимпиаду. Должна была быть хоть какая-то цель", — заявил спортсмен, который не получил приглашение на Игры в Пхёнчхане.
В прошлом году Шипулин не исключил, что нынешний сезон может стать заключительным в его спортивной карьере. Сейчас он не стал рассказывать, определился ли со своим будущим. «Публика, не слышу», — ответил он на вопрос ТАСС о продолжении карьеры.
ТАСС: последние новости
Российская биатлонистка Миронова признана лучшим новичком года в сезоне Биатлонистки Юрлова-Перхт и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти Эксперт: победа в масс-старте подтвердила высокий уровень биатлониста Цветкова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение