Биатлонист Шипулин назвал нынешний сезон самым тяжелым за последние четыре года

ТЮМЕНЬ, 25 марта. / ТАСС /. Завершающийся биатлонный сезон для олимпийского чемпиона Сочи россиянина Антона Шипулина стал самым сложным за последние четыре года. Об этом он рассказал журналистам после окончания масс-старта на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Тюмени.

Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира. В активе 30-летнего спортсмена 697 очков. Победителем общего зачета стал француз Мартен Фуркад (1116), второе место у норвежца Йоханнеса Бё (1027).

"Этот сезон был самым сложным за последнее четырехлетие. Я не помню, чтобы в последние годы мне было так тяжело и физически, и психологически. Сейчас все это закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, я благодарю всех, кто болел и переживал за меня", — сказал Шипулин.

В последней международной гонке сезона биатлонист занял 16-е место.

"Последние две недели я не получаю удовольствия [от гонок], а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в общем зачете. Именно такую цель мы ставили вместе с тренером после того, как не поехали на Олимпиаду. Должна была быть хоть какая-то цель", — заявил спортсмен, который не получил приглашение на Игры в Пхёнчхане.

В прошлом году Шипулин не исключил, что нынешний сезон может стать заключительным в его спортивной карьере. Сейчас он не стал рассказывать, определился ли со своим будущим. «Публика, не слышу», — ответил он на вопрос ТАСС о продолжении карьеры.