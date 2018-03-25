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Богалий: недопуск на Олимпиаду стал ударом ниже пояса для Юрловой-Перхт
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Богалий: недопуск на Олимпиаду стал ударом ниже пояса для Юрловой-Перхт 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Анна Богалий поделилась ожиданиями от женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
«Всё возможно, это биатлон. Как показал мужской масс-старт, при чистой стрельбе мы можем бороться за высокие места, в том числе и за победу, но для этого девчонкам нужно выдать максимум. Что касается Юрловой-Перхт, то по ней тяжело ударило решение по недопуску на Олимпиаду. Все без исключения ребята готовились к Играм, а тут такой удар ниже пояса. Было крайне тяжело собраться, потому что такие моменты всегда больно бьёт по спортсменам.
Даже не представляю, что сейчас творится внутри Кузьминой и Мякяряйнен. Самым главным для них обеих будет успокоиться и делать то же, что на тренировках, тогда всё получится. Нужно сохранить внутреннюю силу и саккумулировать энергию", — сказала Богалий в эфире телеканала «Матч ТВ».
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