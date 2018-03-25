По ходу этой гонки от России успели полидировать и Антон Шипулин (в самом начале), и Александр Логинов (после третьей стрельбы). Но последнее слово осталось за Цветковым, который прошел «на ноль» все четыре огневых рубежа и с последнего из них ушел вторым, с символическим отставанием от Эрленна Бьонтегорда.
К финишу они пошли вдвоем. С опасливой оглядкой на группу преследователей, где верховодил быстроногий Йоханнес Бе.
Цветков — далеко не самый шустрый лыжник — не то, что в Кубке мира, а в нашей команде. Но форму под занавес сезона он набрал хорошую. И, главное: при такой сумасшедшей поддержке тюменских болельщиков, проиграть сегодня последний круг он просто не мог. Есть силы, нет сил — неважно: терпи, умирай на трассе, но обгони!
Хотя скандинав тоже упирался до последнего. На предпоследнем подъеме он отпустил Цветкова, но недалеко, потом опять почти достал. И все-таки на еще одну, последнюю «горку» сил у Бьонтегорда не осталось. Догоняющий Бе-младший — тоже не успел. Разборок в финишном створе не было: Максим Цветков одержал первую в своей карьере победу в личных гонках Кубка мира! Ах как же вовремя…
Это второе золото России в КМ-2017/18 — после шипулинского спринта на этапе в Контиолахти. Впрочем, дело здесь не в этом, а в другом: на финише довольно грустного в целом сезона, когда большинство российских биатлонистов не допустили до Олимпиады и вообще мы с осени «глотали» одну разгромную неудачу за другой, у болельщиков наконец-то появился повод порадоваться от всей души. А как деловито «рвал» сегодня соперников на дистанции Александр Логинов? А как шуровал в группе лидеров Антон Бабиков, который, слава богу, пришел в себя после мучений в Пхенчхане?
Даже «полуживой» Шипулин не мог остаться в стороне от этой волны всеобщего воодушевления. Он то и дело появлялся «на закорках» у лидирующих групп и в итоге сохранил третье место в общем зачете Кубка мира. Немец Арнд Пайффер, имевший шансы обойти россиянина, половину гонки прошел хорошо, но потом дважды промазал на первой «стойке», и все было кончено.
Впритирку с пьедесталом. Цветков обгоняет Шипулина — бывает и такое!
Между прочим, Шипулин уже четвертый год подряд попадает в тройку лидеров КМ. Пока 30-летний лидер нашей сборной не принял решения, будет он продолжать карьеру или нет, но уходить на такой ноте, после пропущенной Олимпиады — это, согласитесь, как-то слишком грустно. Антон, оставайся! Давай, все-таки сделаем что-то большое, о чем ты, уверен, давно мечтал…
Неожиданно провалил сегодняшнюю гонку Мартен Фуркад. Что, впрочем, не помешало французу взять последний «малый» Кубок мира. Если в начале сезона Йоханнес Бе навязывал Фуркаду серьезную борьбу, то после новогодних праздников Мартен разгромил норвежца в пух и прах, взяв не только большой Хрустальный глобус, но и все четыре малых на отдельных дистанциях.
Тюменский этап, а вместе с ним и международный сезон, завершится сегодня еще одним, женским масс-стартом. Там будет большая драка за победу в общем зачете между Анастасией Кузьминой и Кайсой Макарайнен. Пока уроженка Тюмени, выступающая за Словакию, опережает финскую биатлонистку на символические пять очков. И весь стадион сегодня вечером, конечно, будет поддерживать Кузьмину, родную сестру Шипулина.
Кубок мира
9-й этап. Тюмень
Масс-старт 15 км. Мужчины
Стрельба
Финиш
Максим Цветков (Россия)
0 (0+0+0+0)
12 (+30,6)
37.37,3 Эрленн Бьонтегорд (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
14 (+33,9)
Йоханнес Бе (Норвегия)
2 (1+0+1+0)
1 (33.28,6)
+16,6 Бенедикт Долль (Германия)
2 (0+1+0+1)
6 (+14,5)
+22,1 Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)
2 (1+0+0+1)
2 (+0,5)
+22,1 Арнд Пайффер (Германия)
2 (0+0+2+0)
4 (+13,4)
+35,3 Александр Логинов (Россия)
3 (1+0+0+2)
7 (+15,9)
+48,7 Антон Бабиков (Россия)
2 (0+0+1+1)
15 (+34,0)
+53,6 Антон Шипулин (Россия)
2 (1+0+0+1)
19 (+34,9)
+1.09,3 Евгений Гараничев (Россия)
3 (2+0+1+0)
11 (+29,4)
+1.10,1 Мартен Фуркад (Франция)
4 (2+1+0+1)
5 (+14,3)
+1.11,2 Дмитрий Малышко (Россия)
5 (0+2+2+1)
27 (+2.02,9)
+3.19,2 Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 ©
С4 ©
Цветков
14 (+10,5)
1 (-0,7)
6 (+5,3)
2 (+0,3)
Логинов
21 (+25,4)
12 (+12,7)
1 (-0,4)
16 (+42,1)
Бабиков
8 (+5,8)
2 (+0,7)
13 (+22,7)
15 (+41,7)
Шипулин
20 (+24,7)
16 (+20,0)
10 (+12,9)
14 (+41,4)
Гараничев
26 (+50,9)
23 (+47,4)
24 (+1.07,4)
18 (+1.01,8)
Малышко
15 (+11,7)
24 (+55,0)
28 (+1.50,2)
28 (+2.34,0)
Общий зачет
Мартен Фуркад (Франция)
Йоханнес Бе (Норвегия)
Антон Шипулин (Россия)
Арнд Пайффер (Германия)
Лукас Хофер (Италия)
Максим Цветков (Россия)
Александр Логинов (Россия)
Антон Бабиков (Россия)