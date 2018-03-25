Цветков — золото, Тюмень — в восторге!

По ходу этой гонки от России успели полидировать и Антон Шипулин (в самом начале), и Александр Логинов (после третьей стрельбы). Но последнее слово осталось за Цветковым, который прошел «на ноль» все четыре огневых рубежа и с последнего из них ушел вторым, с символическим отставанием от Эрленна Бьонтегорда.

К финишу они пошли вдвоем. С опасливой оглядкой на группу преследователей, где верховодил быстроногий Йоханнес Бе

Цветков — далеко не самый шустрый лыжник — не то, что в Кубке мира, а в нашей команде. Но форму под занавес сезона он набрал хорошую. И, главное: при такой сумасшедшей поддержке тюменских болельщиков, проиграть сегодня последний круг он просто не мог. Есть силы, нет сил — неважно: терпи, умирай на трассе, но обгони!

Хотя скандинав тоже упирался до последнего. На предпоследнем подъеме он отпустил Цветкова , но недалеко, потом опять почти достал. И все-таки на еще одну, последнюю «горку» сил у Бьонтегорда не осталось. Догоняющий Бе-младший — тоже не успел. Разборок в финишном створе не было: Максим Цветков одержал первую в своей карьере победу в личных гонках Кубка мира! Ах как же вовремя…

Это второе золото России в КМ-2017/18 — после шипулинского спринта на этапе в Контиолахти. Впрочем, дело здесь не в этом, а в другом: на финише довольно грустного в целом сезона, когда большинство российских биатлонистов не допустили до Олимпиады и вообще мы с осени «глотали» одну разгромную неудачу за другой, у болельщиков наконец-то появился повод порадоваться от всей души. А как деловито «рвал» сегодня соперников на дистанции Александр Логинов? А как шуровал в группе лидеров Антон Бабиков , который, слава богу, пришел в себя после мучений в Пхенчхане?

Даже «полуживой» Шипулин не мог остаться в стороне от этой волны всеобщего воодушевления. Он то и дело появлялся «на закорках» у лидирующих групп и в итоге сохранил третье место в общем зачете Кубка мира. Немец Арнд Пайффер , имевший шансы обойти россиянина, половину гонки прошел хорошо, но потом дважды промазал на первой «стойке», и все было кончено.

Впритирку с пьедесталом. Цветков обгоняет Шипулина — бывает и такое!

Между прочим, Шипулин уже четвертый год подряд попадает в тройку лидеров КМ. Пока 30-летний лидер нашей сборной не принял решения, будет он продолжать карьеру или нет, но уходить на такой ноте, после пропущенной Олимпиады — это, согласитесь, как-то слишком грустно. Антон, оставайся! Давай, все-таки сделаем что-то большое, о чем ты, уверен, давно мечтал…

Неожиданно провалил сегодняшнюю гонку Мартен Фуркад. Что, впрочем, не помешало французу взять последний «малый» Кубок мира. Если в начале сезона Йоханнес Бе навязывал Фуркаду серьезную борьбу, то после новогодних праздников Мартен разгромил норвежца в пух и прах, взяв не только большой Хрустальный глобус, но и все четыре малых на отдельных дистанциях.

Тюменский этап, а вместе с ним и международный сезон, завершится сегодня еще одним, женским масс-стартом. Там будет большая драка за победу в общем зачете между Анастасией Кузьминой и Кайсой Макарайнен. Пока уроженка Тюмени, выступающая за Словакию, опережает финскую биатлонистку на символические пять очков. И весь стадион сегодня вечером, конечно, будет поддерживать Кузьмину, родную сестру Шипулина.

Кубок мира

9-й этап. Тюмень

Масс-старт 15 км. Мужчины

Стрельба

Финиш

Максим Цветков (Россия)

0 (0+0+0+0)

12 (+30,6)

37.37,3 Эрленн Бьонтегорд (Норвегия)

0 (0+0+0+0)

14 (+33,9)

Йоханнес Бе (Норвегия)

2 (1+0+1+0)

1 (33.28,6)

2 (0+1+0+1)

6 (+14,5)

+22,1 Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)

2 (1+0+0+1)

2 (+0,5)

+22,1 Арнд Пайффер (Германия)

2 (0+0+2+0)

4 (+13,4)

+35,3 Александр Логинов (Россия)

3 (1+0+0+2)

7 (+15,9)

+48,7 Антон Бабиков (Россия)

2 (0+0+1+1)

15 (+34,0)

+53,6 Антон Шипулин (Россия)

2 (1+0+0+1)

19 (+34,9)

3 (2+0+1+0)

11 (+29,4)

+1.10,1 Мартен Фуркад (Франция)

4 (2+1+0+1)

5 (+14,3)

5 (0+2+2+1)

27 (+2.02,9)

+3.19,2 Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 ©

С4 ©

Цветков

14 (+10,5)

1 (-0,7)

6 (+5,3)

2 (+0,3)

Логинов

21 (+25,4)

12 (+12,7)

1 (-0,4)

16 (+42,1)

Бабиков

8 (+5,8)

2 (+0,7)

13 (+22,7)

15 (+41,7)

Шипулин

20 (+24,7)

16 (+20,0)

10 (+12,9)

14 (+41,4)

Гараничев

26 (+50,9)

23 (+47,4)

24 (+1.07,4)

18 (+1.01,8)

Малышко

15 (+11,7)

24 (+55,0)

28 (+1.50,2)

28 (+2.34,0)

Общий зачет

Мартен Фуркад (Франция)

Йоханнес Бе (Норвегия)

Антон Шипулин (Россия)

Арнд Пайффер (Германия)

Максим Цветков (Россия)

Александр Логинов (Россия)

Антон Бабиков (Россия)