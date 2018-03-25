Шипулин: последние две недели не получаю удовольствие, а только терплю

Россиянин Антон Шипулин признался, что концовка сезона далась ему очень тяжело.

«Последние две недели я не получаю удовольствие, а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в тотале. Мы с тренером ставили перед собой цель эту, когда не поехали на Олимпиаду, чтоб хоть какая-то цель была. Я вымучивал каждую гонку. Этот сезон был самый сложный для меня за последнее четырёхлетие, я не помню последние года, чтоб мне было так тяжело. И морально, и психологически, и физически.

Действительно сейчас я понимаю, что всё закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, я говорю «спасибо» всем, кто переживал и болел за меня, радовался или огорчался", — сказал Шипулин.

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