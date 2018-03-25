Ещё
Шипулин: последние две недели не получаю удовольствие, а только терплю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шипулин: последние две недели не получаю удовольствие, а только терплю 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Антон Шипулин признался, что концовка сезона далась ему очень тяжело.
«Последние две недели я не получаю удовольствие, а только терплю. Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в тотале. Мы с тренером ставили перед собой цель эту, когда не поехали на Олимпиаду, чтоб хоть какая-то цель была. Я вымучивал каждую гонку. Этот сезон был самый сложный для меня за последнее четырёхлетие, я не помню последние года, чтоб мне было так тяжело. И морально, и психологически, и физически.
Действительно сейчас я понимаю, что всё закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, я говорю «спасибо» всем, кто переживал и болел за меня, радовался или огорчался", — сказал Шипулин.
Ещё больше видео с Кубка мира по биатлону можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
Фуркад завоевал все личные «Малые хрустальные глобусы» в сезоне 2017/18 Девять россиян выступят в масс-стартах на этапе КМ по биатлону в Тюмени М. Фуркад выиграл пасьют на Кубке мира в Тюмени, Цветков — девятый
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мяч убил футболиста1
Россия взяла золото на этапе Кубка мира4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас29
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой113
Плющенко обратился к Загитовой151
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение