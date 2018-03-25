Мартен Фуркад: «У меня нет и не было терапевтических исключений. Я против этого»

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет терапевтических исключений. Спортсмен также добавил, что надо отменить все исключения.

— Лично у меня нет терапевтических исключений, и никогда не было, — сказал в эфире телепрограммы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Фуркад. — Я против этого, правила должны быть для всех равны. Но с другой стороны это может быть несправедливо для диабетиков, но спорт вообще не справедлив. У кого-то больше мускулатура, больше объем легких и так далее. Это ведь не значит, что теперь по всем этим показателям должно быть равенство.

Я хотел бы знать, что из запрещенного употребляет мой соперник и почему. Но это интимная информация, это врачебная тайна. Обычный люди, как и я, не понимают в медицине. Именно поэтому я хочу, чтобы все исключения отменили.