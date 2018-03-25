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Мартен Фуркад: «Не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял»
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Мартен Фуркад: «Не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял» 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что не общался с россиянином Антоном Шипулиным после Олимпийских игр-2018.
— Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуаций, — сказал в эфире телепрограммы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Фуркад. — Антон один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту. Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате.
Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились.
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