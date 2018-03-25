Шипулина заподозрили в использовании допинга

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о россиянине Антоне Шипулине и о легальном допинге.

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — заявил Фуркад «Матч ТВ».

По словам французского биатлониста, твердой уверенности в непричастности россиянина к допинговым скандалам, у него нет.

«Мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились», — сказал он.

Спортсмен также высказался против терапевтических исключений (случаи, когда профессиональным спортсменам выдает разрешение на употребление препаратов из запрещенного списка WADA по медицинским показаниям). По словам Фуркада, у него таких ситуаций не было, и он против такой практики.

«Но, с другой стороны, это было бы несправедливо по отношению, скажем, к диабетикам, но, знаете, спорт вообще не очень справедлив. Это сложная тема. Я против, но не верю, что когда-то терапевтические исключения отменят», — сказал он.