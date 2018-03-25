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Дмитрий Васильев: Был уверен, что выиграет Фуркад или Бе. Не ожидал победы Цветкова
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Дмитрий Васильев: Был уверен, что выиграет Фуркад или Бе. Не ожидал победы Цветкова 

Советский спорт 3 часа назад
— Это конец сезона, все уже устали, поэтому последний старт нельзя расценивать как старт или трамплин к победам. Максим — уже чемпион мира, у него устоявшаяся психика и есть предыстория. Сегодняшняя гонка просто подтвердила его высокий уровень, а что будет дальше — только от него зависит.
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Перед гонкой, конечно, был уверен, что выиграет Мартен Фуркад или Йоханнес Бё, потому что это два самых сильных биатлониста на сегодняшний день. Но главный вопрос заключался только в стрельбе, с которой у них не получилось. Причем с одним промахом Бё выиграл бы, но с двумя не получилось, а Фуркад уже плохо мотивирован, потому что выиграл уже все, что только можно. Так что рассчитывать на кого-то другого не приходилось, не ожидал победы Цветкова, — цитирует Васильева ТАСС.
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