Дмитрий Васильев: Был уверен, что выиграет Фуркад или Бе. Не ожидал победы Цветкова 

— Это конец сезона, все уже устали, поэтому последний старт нельзя расценивать как старт или трамплин к победам. Максим — уже чемпион мира, у него устоявшаяся психика и есть предыстория. Сегодняшняя гонка просто подтвердила его высокий уровень, а что будет дальше — только от него зависит.
Максим Цветков: Попробую найти новую мотивацию на следующее четырехлетие
Перед гонкой, конечно, был уверен, что выиграет Мартен Фуркад или Йоханнес Бё, потому что это два самых сильных биатлониста на сегодняшний день. Но главный вопрос заключался только в стрельбе, с которой у них не получилось. Причем с одним промахом Бё выиграл бы, но с двумя не получилось, а Фуркад уже плохо мотивирован, потому что выиграл уже все, что только можно. Так что рассчитывать на кого-то другого не приходилось, не ожидал победы Цветкова, — цитирует Васильева ТАСС.