Руководство сборной по биатлону предложили гнать метлой

Руководство российской сборной по биатлону предложили гнать поганой метлой

«Заканчивается десятый год безграмотной команды той и другой. Прохоров свое дело отметил он.сделал. Он финансировал и все прочее, но набрал самую безграмотную команду. Что делать? Гнать поганой метлой всех. Я не вижу ни одного человека в команде, который бы пригодился. Тренеры у нас все хорошие, но где медали? Где результат?» — заявил Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги сезона сборной России по биатлону. Его слова приводит «Матч ТВ».

Олимпийский чемпион посчитал, что руководителям нет дела до сложившейся ситуации. «Я говорю: давайте обсудим, к чему мы пришли, кто виновен, что делать дальше. Бесполезно, в повестку дня не включается, отчеты будут на конференции. Мы не слышим отчетов никого из тренеров», —