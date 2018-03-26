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Руководство сборной по биатлону предложили гнать метлой
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Руководство российской сборной по биатлону предложили гнать поганой метлой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги сезона сборной России по биатлону. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Заканчивается десятый год безграмотной команды той и другой. Прохоров свое дело отметил он.сделал. Он финансировал и все прочее, но набрал самую безграмотную команду. Что делать? Гнать поганой метлой всех. Я не вижу ни одного человека в команде, который бы пригодился. Тренеры у нас все хорошие, но где медали? Где результат?» — заявил Тихонов.
Олимпийский чемпион посчитал, что руководителям нет дела до сложившейся ситуации. «Я говорю: давайте обсудим, к чему мы пришли, кто виновен, что делать дальше. Бесполезно, в повестку дня не включается, отчеты будут на конференции. Мы не слышим отчетов никого из тренеров», —
В сезоне-2017/18 российские биатлонисты одержали всего две победы на этапах Кубка мира. 8 марта Антон Шипулин выиграл спринтерскую гонку на этапе в финском Контиолахти. 25 марта Максим Цветков одержал победу в масс-старте на последнем этапе в Тюмени.
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