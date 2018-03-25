Дмитрий Ярошенко: «Не ожидал, что кто-то из россиян завоюет медали в масс-старте»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что российские спортсмены достойно смотрелись в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Ярошенко также добавил, что не ожидал, что кто-то из россиян завоюет медали.

— Мартен Фуркад и Йоханнес Бе отвалились, — сказал Ярошенко. — А наши — молодцы, достойно смотрелись. Думал, что Логинов сможет побороться за призовое место. Получилось, что на последнем издыхании помогли родные стены. Спасибо огромное болельщикам, которые реально поддерживали наших ребят.

— Не было ли ожидания, что кто-то из россиян возьмет медаль?

— Таких предчувствий не было. Конечно, всегда хочется, чтобы россияне навязывали борьбу. Только когда это не получается, начинаешь расставлять приоритеты среди других, иностранных спортсменов. Хотя и среди россиян у меня есть свои любимые биатлонисты.

— Цветков среди них?