Дмитрий Ярошенко: «Не ожидал, что кто-то из россиян завоюет медали в масс-старте» 

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко отметил, что российские спортсмены достойно смотрелись в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Ярошенко также добавил, что не ожидал, что кто-то из россиян завоюет медали.
— Мартен Фуркад и Йоханнес Бе отвалились, — сказал Ярошенко. — А наши — молодцы, достойно смотрелись. Думал, что Логинов сможет побороться за призовое место. Получилось, что на последнем издыхании помогли родные стены. Спасибо огромное болельщикам, которые реально поддерживали наших ребят.
— Не было ли ожидания, что кто-то из россиян возьмет медаль?
— Таких предчувствий не было. Конечно, всегда хочется, чтобы россияне навязывали борьбу. Только когда это не получается, начинаешь расставлять приоритеты среди других, иностранных спортсменов. Хотя и среди россиян у меня есть свои любимые биатлонисты.
— Цветков среди них?
— Прежде всего, там Антон Шипулин. А с Цветковым я не знаком — не назвал бы его своим фаворитом. Но показал он сегодня замечательный результат. Хотя, наблюдая за ним, привыкаешь, что после двух удачных стартов у него начинается жесткий спад. Надеюсь, теперь Максим станет стабильнее и будет отрабатывать блок в три этапа на высоком уровне. Тогда он будет среди фаворитов. Не только моих, но и среди мировых лидеров. Его будут бояться. (Ярослав СУСОВ)