Ещё
Биатлонистка Юрлова-Перхт не приняла решения о продолжении карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Юрлова-Перхт не приняла решения о продолжении карьеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после выступления на этапе Кубка мира в Тюмени поделилась своими планами на будущее. По словам 33-летней спортсменки, она еще не приняла решения о продолжении карьеры, передает ТАСС.
"Буду думать, сейчас еще не приняла решение продолжать карьеру или нет", — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».
При этом биатлонистка отметила, что будет выступать на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 29 марта по 4 апреля.
Юрлова-Перхт с 474 очками заняла 13-е место в общем зачете Кубка мира сезона-2017/18. Это лучший результат среди женской сборной России.
Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.
Газета.Ru: последние новости
Шипулин прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени Впервые российские биатлонистки не взяли медалей на этапах Кубка мира Домрачева выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга19
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас30
Россия взяла золото на этапе Кубка мира11
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой117
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение