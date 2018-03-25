Биатлонистка Юрлова-Перхт не приняла решения о продолжении карьеры

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после выступления на этапе Кубка мира в Тюмени поделилась своими планами на будущее. По словам 33-летней спортсменки, она еще не приняла решения о продолжении карьеры, передает ТАСС

"Буду думать, сейчас еще не приняла решение продолжать карьеру или нет", — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом биатлонистка отметила, что будет выступать на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут с 29 марта по 4 апреля.

Юрлова-Перхт с 474 очками заняла 13-е место в общем зачете Кубка мира сезона-2017/18. Это лучший результат среди женской сборной России.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт финишировала 22-й в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени.