Ещё
Юрлова-Перхт — о продолжении карьеры: буду думать, решение ещё не принято
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрлова-Перхт — о продолжении карьеры: буду думать, решение ещё не принято 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что ещё не приняла решение по поводу продолжения спортивной карьеры. По итогам сезона-2017/18 она заняла 13-е место в общем зачёте Кубка мира.
«Я бы хотела поздравить всю команду с окончанием сезона, а Максима Цветкова — с победой в заключительной гонке.
Я поздравила Мякяряйнен с победой. На протяжении всей гонки следила за их борьбой. И Кайса, и Настя Кузьмина заслужили победу в общем зачёте Кубка мира. Если была бы возможность, я бы обеим отдала «Большие хрустальные глобусы».
Продолжение карьеры? Я буду думать, решение ещё не принято, но на чемпионат России я приеду», — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч».
Чемпионат.com: последние новости
М. Фуркад: Шипулин чувствует, что мы его предали, когда не встали на защиту Кубок мира по биатлону–2017/18. 9-й этап. Как Кузьмина проиграла Кубок мира Услугина: сегодня я накатывала всех соперников, я очень довольна
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга55
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ37
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас31
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой122
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение