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Российские биатлонистки впервые не взяли медали на КМ
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Впервые российские биатлонистки не взяли медалей на этапах Кубка мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по биатлону завершила выступление на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС.
Впервые в истории российские биатлонистки не смогли завоевать медалей по итогам сезона.
На заключительном этапе в спринтерской гонке на 7,5 км лучшей среди россияной стала Дарья Виролайнен, занявшая 16-е место. В гонке преследования на 10 км лучше всех в составе сборной России также выступила Виролайнен — седьмое место. В заключительном забеге в масс-старте лучший результат показала российская биатлонистка Ирина Услугина, финишировавшая 21-й.
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