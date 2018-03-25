Российские биатлонистки впервые не взяли медали на КМ

Впервые российские биатлонистки не взяли медалей на этапах Кубка мира

Женская сборная России по биатлону завершила выступление на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает ТАСС Впервые в истории российские биатлонистки не смогли завоевать медалей по итогам сезона. На заключительном этапе в спринтерской гонке на 7,5 км лучшей среди россияной стала Дарья Виролайнен , занявшая 16-е место. В гонке преследования на 10 км лучше всех в составе сборной России также выступила Виролайнен — седьмое место. В заключительном забеге в масс-старте лучший результат показала российская биатлонистка Ирина Услугина , финишировавшая 21-й.