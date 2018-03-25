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Тихонов: «Тренеру Шипулина только с лошадьми работать, и тех не доверят»
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Тихонов: «Тренеру Шипулина только с лошадьми работать, и тех не доверят» 

SPORT24.ru 1 час назад
Олимпийский чемпион Александр Тихонов не только, но и персонально Антона Шипулина, , и его тренера Андрея Крючкова.
«За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физически и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. Сегодня Шипулин — спортсмен одного-двух стартов. Что мы увидели здесь? Да, не попал на Олимпиаду, так готовься к другим стартам! Какие проблемы? Но он и здесь ничего не показал. Такие тренеры, как Крючков должны тренировать лошадей. Но, думаю, и там не доверят. На тренерском совете, когда он написал свои цифры, я попросил его их объяснить. А он не может. Это что, нормально?
На Шипулина пять человек обслуги работает, как на целую команду. А результат — одно первое место. Понятно, что его на Олимпиаде не было, но, думаю, и там бы, может, попал в призы — и все. Много раз так было уже — смотрю на спортсмена и с первых метров гонки вижу, что нет шансов. По движениям все видно», — цитирует Тихонова.
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