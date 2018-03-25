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Дмитрий Ярошенко: «В Шипулине я всегда уверен, а Бабиков и Цветков стреляют как боги»
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Дмитрий Ярошенко: «В Шипулине я всегда уверен, а Бабиков и Цветков стреляют как боги» 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «СЭ» отметил, что будет любопытно посмотреть, как Максим Цветков будет выступать в следующем сезоне. Ярошенко также добавил, что у него всегда есть уверенность в Антоне Шипулине.
— Жалеете, что у Максима такой всплеск только в самом конце сезона?
— Рад, что он вообще получился, этот всплеск. Без такого нельзя тренироваться и верить в себя. В тебя могут верить все твои родные, но ты должен подкреплять веру результатом, если ты не хочешь себя обманывать. Это отличная мотивация на следующий год. Через неделю ждем всех на чемпионате России! Будет очень любопытно посмотреть, как Цветков будет выглядеть. А еще у нас будут альтернативные Игры с хорошими призовыми — будет за что побороться.
— Цветков будет одним из лидеров команды в новом сезоне?
— Они с Бабиковым здорово выступали. Команда, которая готовилась к Олимпиаде, вызывала у меня абсолютную симпатию и уверенность в том, что все будет хорошо. В Шипулине у меня всегда есть уверенность. А все остальные мне нравятся за умение стрелять — Цветков и Бабиков стреляют как боги. Логинов бежал в Ханты-Мансийске неделю назад. Демонстрировал такие вещи! И ходом, и на рубеже! Они все умеют стрелять и быстро бегать. Елисеев может выдать серию с хорошей скоростью и стрельбой! Парни молодые и амбициозные — мне это очень нравится. Я честно думал перед этим сезоном, что у нас одна из сильнейших, если не самая, команда по наполняемости. В Норвегии три-четыре ярких спортсмена, во Франции — три и в Германии — три, а в России — шесть. Они все молодцы! Могу посетовать, что многое у них не получилось в этом сезоне. И Олимпийские игры здесь не при чем абсолютно. Видел общий зачет и там видно два-три всплеска. Думаю, это не тот результат, на который рассчитывали и он, и болельщики, и тренеры, и какие-то эксперты. (Ярослав СУСОВ)
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