Дмитрий Ярошенко: «В Шипулине я всегда уверен, а Бабиков и Цветков стреляют как боги»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в интервью «СЭ» отметил, что будет любопытно посмотреть, как Максим Цветков будет выступать в следующем сезоне. Ярошенко также добавил, что у него всегда есть уверенность в Антоне Шипулине.

— Жалеете, что у Максима такой всплеск только в самом конце сезона?

— Рад, что он вообще получился, этот всплеск. Без такого нельзя тренироваться и верить в себя. В тебя могут верить все твои родные, но ты должен подкреплять веру результатом, если ты не хочешь себя обманывать. Это отличная мотивация на следующий год. Через неделю ждем всех на чемпионате России! Будет очень любопытно посмотреть, как Цветков будет выглядеть. А еще у нас будут альтернативные Игры с хорошими призовыми — будет за что побороться.

— Цветков будет одним из лидеров команды в новом сезоне?