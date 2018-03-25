«Цветков грамотно провел гонку, не стал сразу пытаться захватить лидерство»

— Цветков ни разу не смазал, но мы знаем, что он не самый быстрый лыжник даже в нашей команде, очень грамотно провел гонку. И все же выиграл. — Максим выбрал правильную тактику, грамотно провел гонку, я рад за него. Он не стал сразу пытаться захватить лидерство, а сконцентрировался на стрельбе. Поэтому сохранил силы на финишный круг, что дало ему возможность ускориться на предпоследнем подъеме.

Но нужно сказать, что форма лидеров мирового биатлона идет на спад, а вот Максим только набрал хорошую форму. На последних двух этапах Кубка мира он показывает хорошие результаты. Маски поймал кураж, даже сам сказал в интервью, что бежал для собственного удовольствия.

— Увы, но сезон закончился… — Думаю, сейчас Максим хотел продлить сезон. Впереди чемпионат России, там он сможет подтвердить свой уровень.

— Эта победа, первая в карьере, добавит Цветкову психологической уверенности? — Мне кажется, эта уверенность у него уже есть. Ведь Максим стал капитаном команды, это тоже добавляет уверенности. Рад, что наша команда мужает. Но, как я прочитал в интервью, у спортсменов недостаточный контакт с тренерским штабом. Это огорчает.

— Логинов порадовал, немного стрельба подвела. Он может стать одним из лидеров сборной? — Видно, что Александр функционально хорошо готов, был заряжен на гонку. Его потенциал очевиден. Только ошибки на последнем огневом рубеже помещали Александру быть в призах.

— Сегодня Шипулин, у которого спад формы, боролся до конца и в результате стал третьим в общем зачете Кубка мира. — Это признак стабильности и класса. Антон еще раз доказал, что он является одним из лидеров мирового биатлона. Антон пока не определился с продолжением карьеры. Мы ждем, какое он примет решение. Нам бы, конечно, хотелось его видеть впредь в роли лидера сборной России.

— О Малиновском еще в прошлом году говорили, как о нашем ближайшем резерве. Сейчас он дебютировал на этапе Кубка мира, но пока неудачно. Для дебюта такой результат — это нормально? — Всегда сложно сразу показывать результат на Кубке мира. Нужно почувствовать уверенность, для этого необходимо пробежать не один старт. Малиновского и других юниоров нужно накатывать постепенно.

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