Итоговая таблица общекомандного медального зачета Кубка мира по биатлону сезона 2017/18

Сборная Норвегии заняла первое место в общекомандном медальном зачете Кубка мира по биатлону сезона 2017/18.

На счету норвежских биатлонистов пятнадцать золотых наград, а также восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. На втором месте — сборная Франции (13, 14, 11), на третьем — команда Германии (7, 8, 6).

Сборная России расположилась на 9-й строчке, имея в активе две золотые и пять бронзовых медалей.

Напомним, что заключительный этап Кубка мира завершился в воскресенье в Тюмени.

Кубок мира 2017/18. Медальный зачет

Сборная

Норвегия

Франция

Германия

Белоруссия

Словакия

Италия

Финляндия

Австрия

Россия

Швеция

Украина

Словения

Чехия

Латвия

Казахстан

Канада