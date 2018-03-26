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Итоговая таблица общекомандного медального зачета Кубка мира по биатлону сезона 2017/18
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Итоговая таблица общекомандного медального зачета Кубка мира по биатлону сезона 2017/18 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Сборная Норвегии заняла первое место в общекомандном медальном зачете Кубка мира по биатлону сезона 2017/18.
На счету норвежских биатлонистов пятнадцать золотых наград, а также восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей. На втором месте — сборная Франции (13, 14, 11), на третьем — команда Германии (7, 8, 6).
Сборная России расположилась на 9-й строчке, имея в активе две золотые и пять бронзовых медалей.
Напомним, что заключительный этап Кубка мира завершился в воскресенье в Тюмени.
Кубок мира 2017/18. Медальный зачет
Сборная
Норвегия
Франция
Германия
Белоруссия
Словакия
Италия
Финляндия
Австрия
Россия
Швеция
Украина
Словения
Чехия
Латвия
Казахстан
Канада
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