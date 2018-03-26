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Васильева и Поршнев стали чемпионами России по биатлону в суперпреследовании
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Васильева и Поршнев стали чемпионами России по биатлону в суперпреследовании 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Увате в рамках этапа Кубка России и чемпионата страны состоялись старты в суперпреследовании. Победы одержали Маргарита Васильева и Никита Поршнев.
Биатлон. Чемпионат России. Уват. Суперпреследование. 6 км. Женщины
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3).
2. Лариса Куклина (ЯНАО) +30,7 (2).
3. Екатерина Шумилова (ХМАО) +35,5 (2).
Суперпреследование, 7,5 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО) — 20.44,5 (2).
2. Алексей Волков (ХМАО) — +31,5 (2).
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +31,7 (2).
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